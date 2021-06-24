Вратарь сборной Украины Пятов считает, что Швецию можно и нужно обыгрывать

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча со сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«Что сказать? Расклад действительно какой-то фантастический, — цитирует Пятова «Команда №1» 24 июня. — Сыграли бы удачно с Австрией — попали бы на Италию, которая сейчас на ходу. Конечно, Швеция — очень приличная команда, но мы все понимаем, что ее можно и нужно обыгрывать. Будем готовиться.

Везение? Везет сильнейшим — за долгие годы в футболе я в этом не раз убеждался. За пять лет команда под руководством Андрея Шевченко проделала большую работу, и она точно заслужила — в общем и в целом — на этот плей-офф. Да, мы провалили игру с Австрией, но судьба подарила нам шанс реабилитироваться. Нужно за него цепляться и на этот раз не перегореть».

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго (Шотландия). Начало в 22.00 по московскому времени.