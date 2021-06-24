Далич: «Сборной Хорватии есть что противопоставить Испании»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/8 — финала чемпионата Европы против Испании.

«Испанцы продемонстрировали высокий уровень игры. У них молодая, быстрая, энергичная команда. Футбол в ее исполнении начинается с прессинга на чужой половине поля и базируется на комбинационной игре с большим количеством передач. Нужно хорошо подготовиться. Но и у нас есть свои козыри — им тоже будет нелегко.

Предстоит очень энергозатратный матч. Нам есть что противопоставить. Мы продемонстрировали это во второй нашей очной встрече в Лиге наций, но сейчас у них уже другая команда. Нужно быть внимательными при их прессинге, не терять мяч. И, конечно же, будет тяжело, если играть только от обороны. Необходимо будет атаковать", — цитирует Далича официальный сайт УЕФА.

Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 19.00 (мск).