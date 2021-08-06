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Врач «Динамо» считает коронавирус одной из причин остановки сердца у Эриксена на Евро-2020

06:37
Кристиан Эриксен. Фото Instagram
Кристиан Эриксен. Фото Instagram
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Врач хоккейного «Динамо» считает, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен во время матча Евро-2020 с Финляндией мог потерять сознание из-за последствий коронавируса.

12&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Финляндия. Кристиан Эриксен потерял сознание во&nbsp;время матча.В Дании считают сердечный приступ Эриксена главной причиной поражения от Финляндии

«Ситуацию эту видел, много читал о ней в СМИ. Все подробности не раскрываются. Единственное, что известно, — Эриксену ставят диагноз «миокардит» (воспаление сердечной мышцы). Вследствие этого случилась остановка сердца и потеря сознания. Воспаление сердечной мышцы может быть как бактериальной природы, так и вирусной. Перенесенный коронавирус тоже на этом сказывается. Возможно, что из-за этого такая ситуация произошла.

Всем спортсменам рекомендуется после перенесенных заболеваний сдавать анализы и проверять сердечно-сосудистую систему, чтобы там не было скрытых воспалений. Плюс ко всему в Российской Федерации введено такое понятие, как углубленное медицинское обследование, которое проводится по закону два раза в год — это тоже является той самой мерой, позволяющей выявить патологии, чтобы впоследствии таких ситуаций на спортивных площадках было меньше. В ситуации с Эриксеном хотел бы отметить действия врачей команды и всего медицинского штаба, которые дежурили в этот момент на поле, как они максимально профессионально сделали свою работу и смогли избежать страшных последствий — это вызывает гордость за своих коллег", — цитирует пресс-служба «Динамо» Темерева.

Напомним, 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 у Эриксена случилась остановка сердца. Врачи приводили игрока в чувство на протяжении девяти минут, а затем Кристиана унесли на носилках с поля и отправили в госпиталь. Футболисту имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/166912-il_ya_temerev____zadacha_po_fizpodgotovke_vyipolnena_na_100___

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Евгений Козинов все материалы автора

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