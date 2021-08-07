Экс-тренер «Спартака» Мурат Якин является фаворитом на пост главного тренера сборной Швейцарии
19:07
Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин может возглавить сборную Швейцарии. Он является основным претендентом на вакантный пост, сообщает Nau.ch.
Ранее Владимир Петкович покинул пост главного тренера сборной Швейцарии по футболу. Он работал с командой с 2014 года. Под его руководством команда вышла из группы на чемпионате Европы в 2016 году, а на турнире 2021 года добралась до четвертьфинала.
Сейчас 46-летний Якин работает с командой «Шаффхаузен». В сезоне-2014/15 он возглавлял московский «Спартак».
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