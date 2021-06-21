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В Дании считают сердечный приступ Эриксена главной причиной поражения от Финляндии

15:05
12 июня. Копенгаген. Дания — Финляндия. Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча. Фото Reuters
12 июня. Копенгаген. Дания — Финляндия. Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча. Фото Reuters
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Чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании Мортен Бруун в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между Данией и Россией.

Кристиан Эриксен в&nbsp;сознании на&nbsp;носилках покидает поле.Жуткая трагедия в Копенгагене. Эриксена увезли в реанимацию, матч Дания — Финляндия прерван

— Дания не набрала ни одного очка после двух туров группового этапа. В чем причины? — вопрос Брууну.

— Главная причина поражения в первом туре — сердечный приступ Эриксена. Но во встрече с Бельгией на результат повлиял другой фактор. Его имя — Кевин Де Брейне, который полностью поменял игру. Ключевой момент — конечно же, ситуация с Эриксеном. Но отмечу, что и до этого эпизода наша сборная играла с финнами не очень хорошо. Но произошедшее в конце первого тайма полностью подорвало настрой футболистов. Уверен, что никто уже не ставил на первое место результат, все думали об Эриксене. В матче с Бельгией датская команда выглядела лучше, особенно в первом тайме. Сейчас мы чемпионы мира по утешениям, но у нас все еще ноль очков. Несмотря на два поражения подряд, настроены оптимистично. Прекрасно, что игра с Россией пройдет в Копенгагене, а не в Санкт-Петербурге, для нас это значительное преимущество. Все ждут, что Дания выиграет и выйдет в плей-офф.

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).

Россия — Дания
12&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Финляндия. Кристиан Эриксен потерял сознание во&nbsp;время матча.

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