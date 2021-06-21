В Дании считают сердечный приступ Эриксена главной причиной поражения от Финляндии

Чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании Мортен Бруун в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между Данией и Россией.

— Дания не набрала ни одного очка после двух туров группового этапа. В чем причины? — вопрос Брууну.

— Главная причина поражения в первом туре — сердечный приступ Эриксена. Но во встрече с Бельгией на результат повлиял другой фактор. Его имя — Кевин Де Брейне, который полностью поменял игру. Ключевой момент — конечно же, ситуация с Эриксеном. Но отмечу, что и до этого эпизода наша сборная играла с финнами не очень хорошо. Но произошедшее в конце первого тайма полностью подорвало настрой футболистов. Уверен, что никто уже не ставил на первое место результат, все думали об Эриксене. В матче с Бельгией датская команда выглядела лучше, особенно в первом тайме. Сейчас мы чемпионы мира по утешениям, но у нас все еще ноль очков. Несмотря на два поражения подряд, настроены оптимистично. Прекрасно, что игра с Россией пройдет в Копенгагене, а не в Санкт-Петербурге, для нас это значительное преимущество. Все ждут, что Дания выиграет и выйдет в плей-офф.

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).