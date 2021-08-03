УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольной ассоциации Англии, сообщает официальный сайт организации 3 августа. Будет расследовано поведение болельщиков сборной Англии на финальном матче Евро-2020 против Италии. Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Дисциплинарный комитет УЕФА изучит ситуацию с поведением зрителей на арене и неподалеку от нее. Футбольная ассоциация Англии обвиняется в беспорядках и недостатке дисциплины со стороны болельщиков сборной.

Финал состоялся 11 июля. Сборная Италии победила в серии пенальти (1:1, пен — 3:2).