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УЕФА открыл дело по беспорядкам на финале Евро-2020 Италия — Англия

18:25
Болельщики сборной Италии. Фото Getty Images
Болельщики сборной Италии. Фото Getty Images
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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольной ассоциации Англии, сообщает официальный сайт организации 3 августа. Будет расследовано поведение болельщиков сборной Англии на финальном матче Евро-2020 против Италии. Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Дисциплинарный комитет УЕФА изучит ситуацию с поведением зрителей на арене и неподалеку от нее. Футбольная ассоциация Англии обвиняется в беспорядках и недостатке дисциплины со стороны болельщиков сборной.

Финал состоялся 11 июля. Сборная Италии победила в серии пенальти (1:1, пен — 3:2).

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Евгений Петров все материалы автора

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