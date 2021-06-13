Власти Санкт-Петербурга планируют ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города.

Руководитель Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова отметила, что были зафиксированы многочисленные случаи нарушения правил эпидемической безопасности во время массовых просмотров матчей Евро-2020.

Губернатор города Александр Беглов напомнил об эпидемии коронавируса и призвал граждан соблюдать меры предосторожности.

«В этих условиях все, кто отказывается от использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, ставит под угрозу собственное здоровье, а также здоровье окружающих и репутацию Санкт-Петербурга. Правительство будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке», — приводит слова Беглова пресс-служба.

10 июня правительство Санкт-Петербурга объявило о вводе дополнительных ограничений к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях из-за ситуации с коронавирусом.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге запланированы три матча группы B, а также три встречи группы Е. Еще один матч — один из четвертьфиналов турнира.