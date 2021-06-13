Власти Санкт-Петербурга планируют ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города.
Руководитель Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова отметила, что были зафиксированы многочисленные случаи нарушения правил эпидемической безопасности во время массовых просмотров матчей Евро-2020.
Губернатор города Александр Беглов напомнил об эпидемии коронавируса и призвал граждан соблюдать меры предосторожности.
«В этих условиях все, кто отказывается от использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, ставит под угрозу собственное здоровье, а также здоровье окружающих и репутацию Санкт-Петербурга. Правительство будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке», — приводит слова Беглова пресс-служба.
10 июня правительство Санкт-Петербурга объявило о вводе дополнительных ограничений к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях из-за ситуации с коронавирусом.
Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге запланированы три матча группы B, а также три встречи группы Е. Еще один матч — один из четвертьфиналов турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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