Влашич стал вторым самым молодым бомбардиром Хорватии на чемпионатах Европы

В Глазго проходит матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Хорватия — Шотландия. Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич забил гол на 17-й минуте с передачи Ивана Перишича.

Полузащитник ЦСКА стал вторым самым молодым бомбардиром Хорватии на чемпионатах Европы. На момент матча ему было 23 гола и 261 день.

В более молодом возрасте отличился только капитан хорватов Лука Модрич (22 года и 273 дня, Евро-2008, матч против Австрии).