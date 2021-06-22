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Влашич стал вторым самым молодым бомбардиром Хорватии на чемпионатах Европы

22:39
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В Глазго проходит матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Хорватия — Шотландия. Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич забил гол на 17-й минуте с передачи Ивана Перишича.

Полузащитник ЦСКА стал вторым самым молодым бомбардиром Хорватии на чемпионатах Европы. На момент матча ему было 23 гола и 261 день.

В более молодом возрасте отличился только капитан хорватов Лука Модрич (22 года и 273 дня, Евро-2008, матч против Австрии).

Хорватия — Шотландия

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