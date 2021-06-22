Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Бывший генсек РФС считает маловероятным перенос матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга

22:37
Теги:

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев выразил мнение, что УЕФА не будет переносить матчи чемпионата Европы из Санкт-Петербурга.

«Это маловероятно, - цитирует Воробьева RT. - Все регламенты, которые были сформулированы с учtтом COVID-19, выполняются. Сейчас никто не пойдет на такие риски.

Нужно было договариваться «на берегу». УЕФА уже продал билеты, болельщики забронировали гостиницы. Можно сказать, точка невозврата, или бифуркации, пройдена».

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко призвал отобрать у Санкт-Петербурга матчи чемпионата Европы в связи с эпидемиологической обстановкой.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/876717-vorobyov-veroyatnost-perenos-matchi-peterburg

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 140299
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Вся команда
28.2%
Тренер
22.0%
Игроки
3.8%
Отдельные игроки
1.4%
Стечение обстоятельств
1.0%
Никто, это наш уровень
43.7%
Обсудить опрос

Читайте также

Хорватия — Шотландия: Макгрегор сравнял счет
Евро-2020: расписание и результаты матчей 22 июня
Коваленко и Коноплянка не сыграют за сборную Украины
«Половина игроков сборной России — дети лимита. На наш чемпионат больно смотреть». Смородская подвела итоги выступления нашей команды на Евро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи