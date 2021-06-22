Бывший генсек РФС считает маловероятным перенос матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга
22:37
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев выразил мнение, что УЕФА не будет переносить матчи чемпионата Европы из Санкт-Петербурга.
«Это маловероятно, - цитирует Воробьева RT. - Все регламенты, которые были сформулированы с учtтом COVID-19, выполняются. Сейчас никто не пойдет на такие риски.
Нужно было договариваться «на берегу». УЕФА уже продал билеты, болельщики забронировали гостиницы. Можно сказать, точка невозврата, или бифуркации, пройдена».
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко призвал отобрать у Санкт-Петербурга матчи чемпионата Европы в связи с эпидемиологической обстановкой.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/876717-vorobyov-veroyatnost-perenos-matchi-peterburg
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Стечение обстоятельств
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