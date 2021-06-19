Португалия — Германия: стартовые составы на матч Евро-2020
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Португалии и Германии.
Португалия: Руй Патрисиу — Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру — Бернарду Силва, Данилу, Бруну Фернандеш, В. Карвалью, Диогу Жота — Роналду.
Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс — Хаверц, Гнабри, Мюллер.
Матч состоится сегодня, 17 июня, в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024466--portugal-vs-germany/
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