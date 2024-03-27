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В какой группе сыграет сборная Украины на Евро-2024

Украина сыграет на чемпионате Европы-2024 в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Украины.
Фото Reuters

В ночь со вторника на среду, 27 марта, определились все участники чемпионата Европы по футболу. 20 из 24 участников были определены по итогам отборочного турнира. Еще три сборные определились через стыковые матчи Лиги наций.

Победитель пути B, Украина, сыграет на чемпионате Европы-2024 в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией.

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Полный состав групп финального турнира Евро доступен в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия немцы сыграют со сборной Шотландии, встреча состоится в Мюнхене. Финал турнира пройдет в Берлине.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф

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