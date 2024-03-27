Сборная Украины вышла на Евро-2024

Сборная Украины выиграла у команды Исландии в стыковом матче Евро-2024 — 2:1. Встреча прошла на «Вроцлав Арене» в Вроцлаве.

На 30-й минуте Альберт Гюдмюндссон вывел исландцев вперед. Перед перерывом украинцы отыгрались, но взятие ворот было отменено ВАР из-за офсайда. В начале второй половины Виктор Цыганков сравнял счет. Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик на 84-й минуте забил победный гол.

На чемпионате Европы сборная Украины сыграет в группе с командами Румынии, Словакии и Бельгии