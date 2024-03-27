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Сегодня, 00:36

Сборная Украины вышла на Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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26 марта. Украина — Исландия — 2:1.
Фото Reuters

Сборная Украины выиграла у команды Исландии в стыковом матче Евро-2024 — 2:1. Встреча прошла на «Вроцлав Арене» в Вроцлаве.

На 30-й минуте Альберт Гюдмюндссон вывел исландцев вперед. Перед перерывом украинцы отыгрались, но взятие ворот было отменено ВАР из-за офсайда. В начале второй половины Виктор Цыганков сравнял счет. Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик на 84-й минуте забил победный гол.

На чемпионате Европы сборная Украины сыграет в группе с командами Румынии, Словакии и Бельгии

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Путь B. Финал
26 мар, 22:45. Tarczynski Arena (Вроцлав)
Украина
2:1
Исландия
Футбол
Сборная Исландии по футболу
Сборная Украины по футболу
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