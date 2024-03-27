Чемпионат Европы 2024: полный состав групп финального турнира Евро

В ночь со вторника на среду, 27 марта, определились все участники чемпионата Европы по футболу. 20 из 24 участников были определены по итогам отборочного турнира. Еще три сборные определились через стыковые матчи Лиги наций.

Хозяйка турнира сборная Германии автоматически включена в число участников чемпионата Европы. К моменту жеребьевки Евро-2024, которая состоялась в декабре 2023 года, место в финальном турнире гарантировали себе еще 20 сборных (по две лучшие в каждой из десяти отборочных групп).

Полный состав групп финального турнира Евро

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия немцы сыграют со сборной Шотландии, встреча состоится в Мюнхене. Финал турнира пройдет в Берлине.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф