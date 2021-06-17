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В Италии восхищаются игрой Миранчука в матче с Финляндией: «Гол был так же красив, как важен»

09:02
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Итальянское издание Il Corriere Dello Sport назвало важным гол Алексея Миранчука в матче группового турнира чемпионата Европы Финляндия — Россия (0:1). Встреча прошла в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге.

Алексей Миранчук и&nbsp;Дмитрий Баринов.Магия, подвиг и возвращение Финлядии к реальности. В Европе оценили гол Миранчука и победу России

Мяч российского полузащитника стал единственным в этой встрече.

«Три очка добыты благодаря подвигу игрока «Аталанты» Алексея Миранчука в конце первого тайма. Гол был так же красив, как важен. Настоящая магия от Миранчука! Отметим, что игроки «Аталанты» не забивали в финальной стадии первенств крупных турниров на протяжении 31 года. Последний раз отличился Клаудио Каниджа на чемпионате мира-1990», — говорится в материале.

Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против сборной Дании 21 июня.

Финляндия — Россия

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