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Сегодня, 18:27

В Хорватии назвали тяжелым ударом упущенную победу над Албанией

Микеле Антонов
Корреспондент
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Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 против сборной Албании (2:2).

«Мы были плохи в первом тайме, очень хороши во втором, но на последних минутах необъяснимо пропустили. Тяжелый удар для Хорватии. Против Италии будет сложно», — сказал Маркац «СЭ».

Сборная Албании набрала 1 очко и сохраняет третье место в группе В. Хорватия с 1 баллом идет на последней позиции.

В заключительном матче группового турнира хорваты сыграют против Италии, а албанцы встретятся с Испанией. Обе игры пройдут 24 июня.

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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