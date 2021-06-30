Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Украина впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

00:45
Теги:

Сборная Украины впервые в своей истории сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы. Для украинцев это первое участие в плей-офф Евро.

В 1/8 финала украинцы победили в дополнительное время сборную Швеции (2:1). Голы у команды Андрея Шевченко забивали Александр Зинченко и Артем Довбик. У шведов отличился Эмиль Форсберг.

В 1/4 финала Украина сыграет с Англией. На крупных турнирах команда доходила до четвертьфинала только один раз — на чемпионате мира-2006.

Швеция — Украина

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 529
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Украина или Англия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украина сыграет с Англией в 1/4 финала чемпионата Европы
Диетолог рассказала об опасности окрошки
Российские истребители следят за эсминцем USS Ross у Крыма
Захарова сравнила поведение США с РФ со сказкой про Крошку Енота
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля