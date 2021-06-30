Украина впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
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Сборная Украины впервые в своей истории сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы. Для украинцев это первое участие в плей-офф Евро.
В 1/8 финала украинцы победили в дополнительное время сборную Швеции (2:1). Голы у команды Андрея Шевченко забивали Александр Зинченко и Артем Довбик. У шведов отличился Эмиль Форсберг.
В 1/4 финала Украина сыграет с Англией. На крупных турнирах команда доходила до четвертьфинала только один раз — на чемпионате мира-2006.
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