Украина впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Сборная Украины впервые в своей истории сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы. Для украинцев это первое участие в плей-офф Евро.

В 1/8 финала украинцы победили в дополнительное время сборную Швеции (2:1). Голы у команды Андрея Шевченко забивали Александр Зинченко и Артем Довбик. У шведов отличился Эмиль Форсберг.

В 1/4 финала Украина сыграет с Англией. На крупных турнирах команда доходила до четвертьфинала только один раз — на чемпионате мира-2006.