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Кого надо обыграть Украине, чтобы попасть в финал Евро? Расклады для команды Шевченко

00:42
Андрей Шевченко. Фото AFP
Андрей Шевченко. Фото AFP
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Сборная Украина обыграла Швецию (2:1 д.в.) и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, в котором 3 июля встретится с Англией.

Также в «украинской» части сетки Евро находятся Дания и Чехия — если команда Андрея Шевченко победит англичан, то встретится в полуфинале с какой-то из этих сборных.

В других четвертьфиналах Италия сыграет с Бельгией, а Испания — с Швейцарией.

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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля