Кого надо обыграть Украине, чтобы попасть в финал Евро? Расклады для команды Шевченко
00:42
Сборная Украина обыграла Швецию (2:1 д.в.) и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, в котором 3 июля встретится с Англией.
Также в «украинской» части сетки Евро находятся Дания и Чехия — если команда Андрея Шевченко победит англичан, то встретится в полуфинале с какой-то из этих сборных.
В других четвертьфиналах Италия сыграет с Бельгией, а Испания — с Швейцарией.
Читайте также
14
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю