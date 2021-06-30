Кого надо обыграть Украине, чтобы попасть в финал Евро? Расклады для команды Шевченко

Сборная Украина обыграла Швецию (2:1 д.в.) и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, в котором 3 июля встретится с Англией.

Также в «украинской» части сетки Евро находятся Дания и Чехия — если команда Андрея Шевченко победит англичан, то встретится в полуфинале с какой-то из этих сборных.

В других четвертьфиналах Италия сыграет с Бельгией, а Испания — с Швейцарией.