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25 марта, 20:00

Грузия — Греция: время начала и где смотреть трансляцию стыкового матча Евро-2024

Грузия сыграет с Грецией в отборочном турнире чемпионата Европы 26 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Петрос Манталос, сборная Греции.
Фото Global Look Press

Грузия сыграет с Грецией в рамках финала Пути C отборочного турнира чемпионата Европы во вторник, 26 марта. Матч пройдет на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке стыковых матчей Евро-2024. Ключевые события противостояния Грузия — Греция будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляции матча в России не будет. С сентября 2023 года встречи квалификации чемпионата Европы-2024 транслировались на каналах холдинга «Матч ТВ». Сейчас в программе тематических телеканалов отсутствует трансляция. О ситуации с правами на показ игр отбора Евро-2024 читайте в нашем материале.

Победитель финала пути С сыграет в финальной части Евро-2024 в группе F с Португалией, Турцией и Чехией.

Прогноз и ставки на матч Грузия — Греция читайте в нашем материале.

Сборная Греции по футболу
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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