Сборная Украины по футболу 26 марта сыграет против сборной Исландии в финале стыков Пути B чемпионата Европы-2024. Встреча пройдет в польском Вроцлаве. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция игры Украина — Исландия пройдет на сайте «СЭ». Следите за ключевыми событиями поединка плей-офф Лиги наций с помощью матч-центра «СЭ».

Официального показа противостояния Украина — Исландия в России не предусмотрено. Трансляции матчей плей-офф Лиги наций не значатся в программе каналов холдинга «Матч», который, начиная с сентября, три месяца показывал игры отборочного турнира Евро-2024.

Ранее матчи цикла квалификации Евро-2024 можно было смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». О ситуации с правами вы можете прочитать в нашем материале.

В полуфинале стыков Пути B украинцы прошли Боснию (2:1), а Исландия разгромила Израиль (4:1). Победитель пары Украина — Исландия получит путевку в финальную стадию Евро-2024, где попадет в группу E вместе с Бельгией, Словакией и Румынией.