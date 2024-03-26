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Сегодня, 08:30

Украина — Исландия: во сколько начало трансляции стыкового матча Евро-2024

Стыковой матч Евро-2024 Украина — Исландия пройдет 26 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Исландии Арнор Траустасон.
Арнор Траустасон.
Фото Reuters

Сборная Украины по футболу 26 марта сыграет против сборной Исландии в финале стыков Пути B чемпионата Европы-2024. Встреча пройдет в польском Вроцлаве. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция игры Украина — Исландия пройдет на сайте «СЭ». Следите за ключевыми событиями поединка плей-офф Лиги наций с помощью матч-центра «СЭ».

Официального показа противостояния Украина — Исландия в России не предусмотрено. Трансляции матчей плей-офф Лиги наций не значатся в программе каналов холдинга «Матч», который, начиная с сентября, три месяца показывал игры отборочного турнира Евро-2024.

Ранее матчи цикла квалификации Евро-2024 можно было смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». О ситуации с правами вы можете прочитать в нашем материале.

В полуфинале стыков Пути B украинцы прошли Боснию (2:1), а Исландия разгромила Израиль (4:1). Победитель пары Украина — Исландия получит путевку в финальную стадию Евро-2024, где попадет в группу E вместе с Бельгией, Словакией и Румынией.

Футбол
Сборная Исландии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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