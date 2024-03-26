Сборная Уэльса по футболу 26 марта сыграет против сборной Польши в финале стыков Пути А чемпионата Европы-2024. Поединок пройдет в городе Кардифф. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция встречи Уэльс — Польша пройдет на сайте «СЭ». Следите за ключевыми событиями игры плей-офф Лиги наций с помощью в матч-центра «СЭ».

В России официально не покажут встречу плей-офф Лиги наций Уэльс — Польша. Трансляции матчей стыков Евро-2024 не значатся в программе каналов холдинга «Матч», который, начиная с сентября, три месяца показывал игры отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Ранее матчи цикла квалификации Евро-2024 можно было смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». О ситуации с правами вы можете ознакомиться в нашем материале.

В полуфинале Пути А стыков Евро-2024 Уэльс прошел Финляндию (4:1), а Польша обыграла Эстонию (5:1). Победитель финала стыкового турнира получит путевку на чемпионат Европы-2024 в Германии, где попадет в группу D с Нидерландами, Австрией и Францией.

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