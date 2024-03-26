Сборная Грузии по футболу 26 марта сыграет против сборной Греции в финале стыков Пути C чемпионата Европы-2024. Поединок пройдет в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе». Он начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Грузия — Греция. Следить за формальными событиями встречи плей-офф Лиги наций можно будет в матч-центре «СЭ».

В России официально не покажут стыковой матч Грузия — Греция. Информация о трансляциях матчей плей-офф Лиги наций отсутствует в программе каналов холдинга «Матч», который три месяца начиная с сентября показывал игры отборочного турнира Евро-2024.

Ранее матчи цикла квалификации Евро-2024 можно было смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». О ситуации с правами вы можете прочитать в нашем материале.

В стыковом турнире Пути C сборная Грузии прошла Люксембург (2:0), а Греция с разгромным счетом победила Казахстан (5:0). Победитель пары Грузия — Греция сыграет в финальной части Евро-2024 в группе F с Турцией, Португалией и Чехией.