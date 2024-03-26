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Сегодня, 21:15

Украина — Исландия: трансляция финального матча стыкового турнира Евро-2024

Стыковой матч Евро-2024 Украина — Исландия пройдет 26 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Исландии.
Футболисты сборной Исландии.
Фото AFP

Сборные Украины и Исландии встретятся в польском городе Вроцлав в финале стыков Пути B чемпионата Европы-2024 по футболу во вторник, 26 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния Украина — Исландия. Следите за ключевыми событиями поединка плей-офф Лиги наций с помощью матч-центра «СЭ».

В России официально не покажут встречу Украина — Исландия. Трансляции матчей плей-офф Лиги наций не значатся в программе каналов холдинга «Матч», который с сентября три месяца показывал игры отборочного турнира Евро-2024.

Ранее матчи цикла квалификации Евро-2024 можно было смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». О ситуации с правами вы можете ознакомиться в нашем материале.

В полуфинале Пути B стыкового турнира Евро-2024 команда главного тренера Сергея Реброва прошла Боснию (2:1), а исландцы обыграли Израиль (4:1). Победитель пары Украина — Исландия сыграет на чемпионате Европы-2024 в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией.

Матчи финальной части Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах и на десяти стадионах.

Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф

Футбол
Сборная Исландии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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