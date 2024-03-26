Сборные Уэльса и Польши встретятся в городе Кардифф в финале стыков Пути А Евро-2024 по футболу во вторник, 26 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Следите за матчем Уэльс — Польша с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Ключевые события противостояния плей-офф Лиги наций будут доступны в матч-центре «СЭ».

Трансляции матчей стыков Евро-2024 не значатся в программе каналов холдинга «Матч», который с сентября три месяца показывал игры отборочного турнира Евро-2024. Ранее игры цикла можно было смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». О ситуации с правами вы можете ознакомиться в нашем материале.

В полуфинале Пути А стыков Евро-2024 поляки обыграли Эстонию со счетом 5:1, а валлийцы победили Финляндию — 4:1. Победитель пары Уэльс — Польша попадет в группу D чемпионата Европы-2024 с Францией, Австрией и Нидерландами.

Матчи финальной части Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля в 10 городах и на 10 стадионах.

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