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Сегодня, 19:35

Камоцци: «Хвича — топ-игрок, он способен вывести Грузию на Евро-2024»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча между сборными Грузии и Греции за выход в финальную стадию чемпионата Европы-2024.

«Шансы Грузии против Греции? В таких важных матчах на первый план выходят лидеры команды. Хвича — топ-игрок, чемпион Италии. Он способен вывести сборную Грузии на Евро-2024, но для этого надо сыграть свой лучший матч», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Встреча между Грузией и Грецией состоится сегодня, 26 марта, в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Хвича Кварацхелия
Сборная Греции по футболу
Сборная Грузии по футболу
Франко Камоцци
Чемпионат Европы по футболу
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