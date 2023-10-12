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Сегодня, 11:36

УЕФА перенес отборочный матч Евро-2024 между сборными Израиля и Косово

Ана Горшкова
Корреспондент
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес матч квалификации Евро-2024 между сборными Косово и Израиля.

Как сообщается на сайте УЕФА, матч отложен из-за решения израильских властей о том, что сборной сейчас не разрешен выезд за границу. Игра с Косово должна была пройти 15 октября в Приштине.

Новая дата матча между этими сборными будет объявлена позднее.

Ранее УЕФА перенес матч сборных Израиля и Швейцарии в квалификации чемпионата Европы-2024 с 12 октября на 15 ноября. Также организация перенесла запланированные в Израиле игры отборочного цикла чемпионата Европы для футболистов не старше 17 лет.

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий. В ответ израильские власти также начали военную операцию и объявили сбор резервистов.

Футбол
Сборная Израиля по футболу
Сборная Косова по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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