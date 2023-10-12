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Сегодня, 17:45

Латвия — Армения: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Матч отбора Евро-2024 Латвия — Армения начнется в 19:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Армении.
Фото Reuters

Сборная Латвии сыграет с командой Армении в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе D 12 октября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия). Стартовый свисток прозвучит в 18.56 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
12 окт, 19:00. Skonto (Рига)
Латвия
Армения

В прямом эфире матч Латвия — Армения покажет телеканал «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 18.50 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Игры отборочного турнира транслируют телеканалы медиахолдинга &laquo;Матч&raquo;. Чемпионат Европы: как и где смотреть трансляции матчей отбора Евро в России

Футбол
Сборная Армении по футболу
Сборная Латвии по футболу
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