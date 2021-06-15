УЕФА начал расследование после выкриков Арнаутовича в матче Австрия — Северная Македония
13:18
УЕФА начал расследование инцидента с участием игрока сборной Австрии Марко Арнаутовича за инцидент, произошедший в матче Евро-2020 с Северной Македонией. Встреча прошла 13 июня.
Форвард вышел на замену по ходу второго тайма и сумел отличиться на 89-й минуте, установив окончательный счет. Арнаутович очень эмоционально отпраздновал забитый мяч: он начал кричать что-то партнерам по команде и соперникам.
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