Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

УЕФА начал расследование после выкриков Арнаутовича в матче Австрия — Северная Македония

13:18
Эмоции Марко Арнаутовича. Фото Reuters
Эмоции Марко Арнаутовича. Фото Reuters
Теги:

УЕФА начал расследование инцидента с участием игрока сборной Австрии Марко Арнаутовича за инцидент, произошедший в матче Евро-2020 с Северной Македонией. Встреча прошла 13 июня.

Форвард вышел на замену по ходу второго тайма и сумел отличиться на 89-й минуте, установив окончательный счет. Арнаутович очень эмоционально отпраздновал забитый мяч: он начал кричать что-то партнерам по команде и соперникам.

Позже футболист извинился за свое поведение.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Песков заявил об отсутствии у Путина планов посетить матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Главу управления потребительского рынка в Щелково объявили в розыск
Что такое Матрица судьбы? И как её просчитать?
В Москве рост числа новых случаев COVID-19 достиг 80%

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
7
Офсайд