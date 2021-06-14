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Арнаутович извинился за эмоциональное празднование гола в ворота Македонии

19:00
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Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович принес извинения за то, как он праздновал гол в ворота сборной Македонии в концовке матча чемпионата Европы (3:1).

«Вчера я позволил себе произнести некоторые лишние слова. Повел себя слишком эмоционально. Так что хочу извиниться перед всеми и особенно перед игроками сборной Македонии», — написал Арнаутович в Instagram.

Форвард вышел на замену по ходу второго тайма и сумел отличиться на 89-й минуте, установив окончательный счет. Арнаутович очень эмоционально отпраздновал взятие ворот: он начал кричать что-то партнерам по команде и соперникам.

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Иван Шитик все материалы автора
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