Арнаутович извинился за эмоциональное празднование гола в ворота Македонии

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович принес извинения за то, как он праздновал гол в ворота сборной Македонии в концовке матча чемпионата Европы (3:1).

«Вчера я позволил себе произнести некоторые лишние слова. Повел себя слишком эмоционально. Так что хочу извиниться перед всеми и особенно перед игроками сборной Македонии», — написал Арнаутович в Instagram.

Форвард вышел на замену по ходу второго тайма и сумел отличиться на 89-й минуте, установив окончательный счет. Арнаутович очень эмоционально отпраздновал взятие ворот: он начал кричать что-то партнерам по команде и соперникам.