Дикое празднование Арнаутовича: игрок кричал на соперника, его схватил за лицо Алаба
Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович стал автором гола в ворота сборной Македонии в концовке матча чемпионата Европы (3:1).
Форвард вышел на замену по ходу второго тайма и сумел отличиться на 89-й минуте, установив окончательный счет. Арнаутович очень эмоционально отпраздновал взятие ворот: он начал кричать что-то партнерам по команде и соперникам.
80% - Four of Austria's five goals at the EUROs have been scored by substitutes (80%), including two today from Michael Gregoritsch and Marko Arnautovic. Impact. #EURO2020 pic.twitter.com/ghyPAPShBi— OptaJoe (@OptaJoe) June 13, 2021
Капитан сборной Австрии Давид Алаба даже схватил партнера за лицо (и постарался успокоить его).
Marko Arnautovic scored and did possibly the angriest goal 'celebration' in football history ?— SPORTbible (@sportbible) June 13, 2021
David Alaba had to force him to celebrate the goal and stop ranting ?https://t.co/om61zLSzOM
Футболисты Македонии были удивлены таким поведением соперника. Перед возобновлением матча Арнаутович даже объяснял некоторым из них причину такой своей реакции.
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