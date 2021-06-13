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Дикое празднование Арнаутовича: игрок кричал на соперника, его схватил за лицо Алаба

13 июня 2021, 22:55
Эмоции Марко Арнаутовича. Фото Reuters Эмоции Марко Арнаутовича. Фото Reuters Эмоции Марко Арнаутовича. Фото Reuters
Эмоции Марко Арнаутовича. Фото Reuters
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Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович стал автором гола в ворота сборной Македонии в концовке матча чемпионата Европы (3:1).

Форвард вышел на замену по ходу второго тайма и сумел отличиться на 89-й минуте, установив окончательный счет. Арнаутович очень эмоционально отпраздновал взятие ворот: он начал кричать что-то партнерам по команде и соперникам.

Капитан сборной Австрии Давид Алаба даже схватил партнера за лицо (и постарался успокоить его).

Футболисты Македонии были удивлены таким поведением соперника. Перед возобновлением матча Арнаутович даже объяснял некоторым из них причину такой своей реакции.

Эмоции Марко Арнаутовича. Фото Reuters
Эмоции Марко Арнаутовича. Фото Reuters

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