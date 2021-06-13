Дикое празднование Арнаутовича: игрок кричал на соперника, его схватил за лицо Алаба

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович стал автором гола в ворота сборной Македонии в концовке матча чемпионата Европы (3:1).

Форвард вышел на замену по ходу второго тайма и сумел отличиться на 89-й минуте, установив окончательный счет. Арнаутович очень эмоционально отпраздновал взятие ворот: он начал кричать что-то партнерам по команде и соперникам.

80% - Four of Austria's five goals at the EUROs have been scored by substitutes (80%), including two today from Michael Gregoritsch and Marko Arnautovic. Impact. #EURO2020 pic.twitter.com/ghyPAPShBi — OptaJoe (@OptaJoe) June 13, 2021

Капитан сборной Австрии Давид Алаба даже схватил партнера за лицо (и постарался успокоить его).

Marko Arnautovic scored and did possibly the angriest goal 'celebration' in football history ?



David Alaba had to force him to celebrate the goal and stop ranting ?https://t.co/om61zLSzOM — SPORTbible (@sportbible) June 13, 2021

Футболисты Македонии были удивлены таким поведением соперника. Перед возобновлением матча Арнаутович даже объяснял некоторым из них причину такой своей реакции.