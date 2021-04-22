В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная победе сборной СССР на Евро-1960
14:29
22 апреля, за 50 дней до старта чемпионата Европы по футболу, на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге открылась музейная арт-инсталляция «Квартира №60».
Выставка посвящена победе сборной СССР в первом розыгрыше Кубка Европы в 1960 году. Среди экспонатов в том числе «Золотой мяч», который получил легендарный советский вратарь Лев Яшин.
(Гоша Чернов)
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