Тренер сборной Дании — о победе над Финляндией: «Сложно играть против соперника, который так компактно обороняется»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Финляндии (1:0).

«Гол стал облегчением для нас, это очень важная победа. Финляндия — хорошая команда, действительно сложно играть против соперника, который так компактно обороняется. Нам нужно выразить огромную благодарность нашим замечательным болельщикам. Это был отличный вечер. Сейчас мы возглавляем группу — и именно здесь мы и хотим быть», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

После этого матча Дания с 13 очками занимает второе место в группе H, столько же очков у лидирующей Словении. Финляндия с 12 очками — на третьей строчке.