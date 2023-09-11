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Сегодня, 08:00

Армения — Хорватия, Норвегия — Грузия: расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024

Матч отбора Евро-2024 Армения — Хорватия пройдет 11 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Хорватии.
Фото AFP

Матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года пройдут в понедельник, 11 сентября.

В прямом эфире игры отбора чемпионата Европы будут также доступны на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3».

«СЭ» публикует расписание и список трансляций игр, время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 11 сентября 2023

Группа А

11 сентября. 21.45. Норвегия — Грузия

Онлайн-трансляция

11 сентября. 21.45. Испания — Кипр
Онлайн-трансляция

Группа D

11 сентября. 19.00. Армения — Хорватия
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

11 сентября. 21.45. Латвия — Уэльс
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — на «Матч! Футбол 2»

Группа J

11 сентября. 21.45. Исландия — Босния и Герцеговина
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — на «Матч ТВ»

11 сентября. 21.45. Португалия — Люксембург
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — на «Матч Премьер»

11 сентября. 21.45. Словакия — Лихтенштейн
Онлайн-трансляция

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы — 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Финальная стадия Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

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