Тотти и Неста будут участвовать в церемонии открытия Евро-2020

В церемонии открытия Евро-2020 будут участвовать бывшие игроки сборной Италии Франческо Тотти и Алессандро Неста, сообщает 8 июня Football Italia.

Церемония пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» перед стартовым матчем турнира между сборными Италии и Турции. Игру смогут посетить 16 тысяч болельщиков.

Тотти и Неста — чемпионы мира-2006 в составе сборной Италии. Матч Турция — Италия состоится 11 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.