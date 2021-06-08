Журналист Нобель Арустамян поблагодарил коллег за поддержку после того, как ему отказали в аккредитации на Евро

Известный журналист Нобель Арустамян, которому отказали в аккредитации на Евро-2020, поблагодарил за поддержку, которому ему оказали коллеги и любители футбола.

«Ситуация с моей аккредитацией на Евро-2020 развивается последние несколько дней. Сегодня, когда о ней стало известно всем, я получил невероятно много слов поддержки. Это главное для меня в нынешнем положении. Искренне благодарю всех своих коллег, написавших по теме публично или мне в сообщениях.

Спасибо и РФС, которое выразило мне поддержку и намерено разобраться в ситуации. То же касается и Федерации футбола Армении, и, конечно, «Матч ТВ».

Ну а столько зрителей, коллег, друзей мне разом не писало, наверное, никогда. Последние 3-4 часа я просто выпал из жизни, пытаясь ответить всем.

Поражен вниманием к своей фигуре, это для меня невероятно. Ваши слова для меня намного ценнее любых аккредитаций на любой турнир", — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). 10 июня команда в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча турнира.