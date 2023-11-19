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Тикнизян — о невыходе сборной Армении на Евро: «Наша мечта умерла, и я чувствую свою вину»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян прокомментировал ничью в матче отборочного турнира Евро-2024 против Уэльса (1:1). Футболист забил в свои ворота.

«К большому сожалению сегодня наша мечта умерла, и я чувствую свою вину. Каждый желал и мечтал о попадании на Евро. Не передать словами как сейчас обидно, но даже в такой трудный момент спасибо большое за вашу поддержку!» — написал Тикнизян в соцсетях.

Тикнизян, как и игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян, отыграл весь матч. Угочукву Иву («Рубин») вышел с первых минут и был заменен во втором тайме. Эдгар Севикян появился на поле на 71-й минуте.

Армения (8 очков) расположилась на четвертом месте в группе D и потеряла шансы на выход на Евро. Уэльс (11) остался на втором месте. С 16 очками в группе лидирует Турция, которая уже обеспечила себе место в основном турнире Евро-2024.

Наяир Тикнизян
Сборная Армении по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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