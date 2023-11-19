Расклады Евро 2024: определились еще три участника, Хорватия и Уэльс оставили Армению без финального турнира
Турнирная ситуация в трех группах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 после игрового дня в субботу, 18 ноября.
Группа В
Нидерланды победили Ирландию (1:0) и прошли отбор следом за Францией.
Греция даже при равенстве очков уступит «оранжевым» по личным встречам (0:3, 0:1) и отправляется в плей-офф Лиги наций.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
7
|
7
|
0
|
0
|
27-1
|
21
|
2. Нидерланды
|
7
|
5
|
0
|
2
|
11-7
|
15
|
3. Греция
|
7
|
4
|
0
|
3
|
12-6
|
12
|
4. Ирландия
|
8
|
2
|
0
|
6
|
9-10
|
6
|
5. Гибралтар
|
7
|
0
|
0
|
7
|
0-35
|
0
21 ноября. Греция — Франция, Гибралтар — Нидерланды.
Группа D
Турция отобралась на Евро в октябре, на второе место стало на одного претендента меньше — из борьбы выбыла Армения (после ничьей с Уэльсом — 1:1).
Хорватия победила в гостях Латвию (2:0) и попадет на Евро, если победит Армению или если Уэльс не обыграет Турцию. У хорватов при этом есть альтернативный путь — плей-офф Лиги наций.
Уэльс попадет на Евро, соответственно, если победит Турцию, а Хорватия не обыграет Армению.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Турция
|
7
|
5
|
1
|
1
|
13-6
|
16
|
2. Хорватия
|
7
|
4
|
1
|
2
|
12-4
|
13
|
3. Уэльс
|
7
|
3
|
2
|
2
|
9-9
|
11
|
4. Армения
|
7
|
2
|
2
|
3
|
9-10
|
8
|
5. Латвия
|
8
|
1
|
0
|
7
|
5-19
|
3
21 ноября. Хорватия — Армения, Уэльс — Турция.
Группа I
Швейцария (сыграла вничью с Косово — 1:1) и Румыния (победила Израиль на выезде в Венгрию — 2:1) отобрались на Евро.
Израиль сыграет в плей-офф Лиги наций.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Румыния
|
9
|
5
|
4
|
0
|
15-5
|
19
|
2. Швейцария
|
9
|
4
|
5
|
0
|
22-10
|
17
|
3. Израиль
|
9
|
3
|
3
|
3
|
9-11
|
12
|
4. Косово
|
9
|
2
|
5
|
2
|
10-9
|
11
|
5. Белоруссия
|
9
|
2
|
3
|
4
|
8-14
|
9
|
6. Андорра
|
9
|
0
|
2
|
7
|
3-18
|
2
21 ноября. Румыния — Швейцария, Андорра — Израиль, Косово — Белоруссия.