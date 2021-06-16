Станислав Черчесов: «Миранчук забил великолепный гол»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил гол, который забил полузащитник Алексей Миранчук в матче против Финляндии (1:0) во втором туре группового этапа Евро-2020.
— Возвращение на схему с тремя центральными защитниками получилось удачным? Оцените игру Миранчука, забившего победный мяч.
— Мы довольны тем, как сработала эта схема. Были уверены, что она принесет успех. Что касается отдельных игроков, то мы говорим только о команде. Главное, что команда была командой, игроки выполняли полученное задание. Алексей забил великолепный гол. Естественно, мы рады.
Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией.
В заключительном матче группового этапа Россия 21 июня сыграет против Дании.
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