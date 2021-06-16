Черчесов доволен прогрессом Миранчука в «Аталанте»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру Алексея Мирачнука в матче Евро-2020 с Финляндией (1:0). В этой встрече 25-летний полузащитник забил единственный гол.

— Миранчук прибавил за год в «Аталанте»?

— Я ему говорил, что поддерживаю решение о переходе в «Аталанту». Так он мог расти и развиваться как игрок и самое главное — как личность. Ему нужно было выходить из зоны комфорта. В одной из лучших лиг мира ему нужно было доказывать состоятельность. В этом сезоне мы видели, как он ценит свое время. С ним мы здесь разговаривали два раза. Он четко знал, какая у него роль. Мы довольны его прогрессом. Другое дело, мы не форсируем развитие игроков. Надеемся, что в следующем сезоне в «Аталанте» он будет получать больше времени и выходить на лидирующие роли, — сказал Черчесов.