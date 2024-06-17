Станчу — о победе над Украиной: «То, что сделала Румыния, было просто сенсацией»

Полузащитник сборной Румынии Николае Станчу подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Украины (3:0).

«Я знаю себя и своих товарищей по команде, мы не будем праздновать эту победу. Сейчас мы собираемся сконцентрироваться только на матче против Бельгии. Поддержка трибун была уникальной, ничего подобного мы никогда раньше не ощущали. У моих братьев и сестер, моего отца и моей жены на глазах были слезы. Я хотел бы поблагодарить их всех и надеюсь, что мы сделали их очень счастливыми. То, что мы сделали сегодня, было просто сенсацией», — приводит слова Станчу официальный сайт УЕФА.

В следующем матча Румыния 22 июня встретится с Бельгией, Украина 21 июня сыграет со Словакией.