Спинаццола признан лучшим игроком матча Италия — Австрия
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Австрии (2:1 д.в.).
28-летний итальянец, отметившийся результативным пасом, второй раз стал лучшим игроком встречи на турнире — ранее он удостоился этого звания по итогам матча с Турцией (3:0).
Италия вышла в четвертьфинал Евро, где ее соперником станет победитель матча Бельгия — Португалия. Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.
?? Electric in attack, brilliant at the back. Leonardo Spinazzola picks up his second Star of the Match trophy! ?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/AFjxRck4Bk— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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