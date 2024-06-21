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Сегодня, 00:34

Спаллетти: «Испания доставила Италии больше проблем, чем можно предположить по счету»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Испании (0:1).

«Была слишком большая пропасть. Мы постоянно были растянуты, нам никогда не удавалось сжать расстояние между линиями. Соперник доставил нам больше проблем, чем можно предположить по счету. Мы боролись с их контрпрессингом, но мы также допустили несколько ошибок в простых передачах, а этого позволить мы себе не можем.

Нам нужно было сохранить владение мячом, как мы это делали в предыдущих матчах. Сегодня вечером мы были вялыми. Это основная причина, по которой мы проиграли. Испания сегодня была командой, а мы не смогли этого сделать», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

После этого матча Испания с 6 очками расположилась на первом месте в группе B и вышла в плей-офф, Италия с 3 очками — на второй строчке.

В следующем матче Испания сыграет с Албанией, Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня.

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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