Фанат из Белгорода рассказал, как пронес флаг России на матч Евро-2024

Болельщик из Белгорода Василий ответил на вопрос, как ему удалось пронести флаг России на матч Германия — Шотландия (5:1) на чемпионате Европы 2024 года.

— Неужели на пункте досмотра не было проблем?

— Никаких. На арене в Мюнхене нет особо сильных разделений по секторам. Когда зашли, досмотр был весьма поверхностный. Смотрели, нет ли ничего такого — и все. Все быстро и легко. Было примерно все так же, как и у нас в России — досмотр на всех турнирах примерно одинаковый. Пощупали, посмотрели и отпустили с флагом, ничего жесткого.

Мужчина рассказал, что придет с флагом России на матч Сербия — Англия. Встреча пройдет в воскресенье, 16 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.