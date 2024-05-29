Сборная Словении на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Словения попала в группу на Евро-2024 к Англии, Дании и Сербии

Ян Облак едет на первый крупный турнир со сборной в своей карьере.

Рейтинг сборной и клубов Словении

В рейтинге стран УЕФА (на 27 мая 2024 года) Словения занимает 30-е место.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) словенцы располагаются на 57-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Первая лига — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1991 года. Турнир проходит по круговой системе, в которой 10 команд играют между собой в четыре круга — всего в чемпионате 36 туров.

Самым титулованным клубом в истории Словении является «Марибор» — он выигрывал чемпионат 16 раз. В сезоне-2023/24 первое место занял «Целе».

В клубном рейтинге УЕФА (на 27 мая 2024 года) находятся две словенские команды — «Олимпия» (140-я строчка) и «Марибор» (153).

История выступлений Словении на Евро

Словения играла на чемпионате Европы лишь один раз — в 2000 году. Тогда команда Сречко Катанеца заняла четвертое место в группе, сыграв вничью с Югославией (3:3) и Норвегией (0:0), а также уступив Испании (1:2).

Лучшим бомбардиром словенцев стал Златко Захович, отметившийся тремя забитыми мячами.

Матьяж Кек. Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Словении

Словенскую команду с 2018-го возглавляет 62-летний Матьяж Кек, который уже был у руля сборной с 2007 по 2011 годы. Под его руководством словенцы прошли сборную России в стыковых матчах и вышли на ЧМ-2010.

Также Кек работал в «Мариборе», саудовском «Аль-Иттихаде» и хорватской «Риеке». В качестве тренера трижды выигрывал чемпионат Словении (1996/97, 1997/98, 1998/99) и один раз — чемпионат Хорватии (2016/17).

Как Словения выступила в отборочном турнире Евро

В группе H словенцы заняли второе место, пропустив вперед Данию лишь по дополнительным показателям. В 10 матчах команда Кека одержала 7 побед, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Словения отправила в ворота соперников 20 мячей, пропустив 9 раз.

В отборе словенцы одержали самую крупную победу над Сан-Марино — 4:0.

Лучшим бомбардиром команды на групповом этапе стал Беньямин Шешко, отличившийся пятью голами.

Фото Global Look Press

Состав и главные звезды сборной Словении

Матьяж Кек назвал 30 футболистов, вошедших в расширенный состав на чемпионат Европы. В список попал защитник «Сочи» Ваня Дркушич и экс-игрок ЦСКА Яка Бийол.

Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»), Матевж Видовшек («Олимпия» Любляна).

Защитники: Петар Стоянович («Сампдория»), Яка Бийол («Удинезе»), Миха Блажич («Лех»), Юре Балковец («Аланьяспор»), Жан Карничник («Целе»), Давид Брекало («Орландо Сити»), Эрик Янжа («Гурник» Забже), Ваня Дркушич («Сочи»), Жан Залетел («Виборг»).

Полузащитники: Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Беньямин Вербич, Адам Гнезда-Черин (оба — «Панатинаикос»), Миха Зайц («Фенербахче»), Санди Ловрич («Удинезе»), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба — «Штурм»), Тими Элшник («Олимпия» Любляна), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава), Нино Жугель («Буде-Глимт»).

Нападающие: Йосип Иличич («Марибор»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Лука Захович («Погонь»), Ян Млакар («Пиза»), Жан Целар («Лугано»), Жан Випотник («Бордо»).

Главные звезды сборной Словении:

Ян Облак — бессменный первый номер мадридского «Атлетико» и капитан своей национальной команды. Без него словенцы могли бы и не добраться до турнира в Германии.

Беньямин Шешко — 20-летний громила-нападающий (рост 195 см), который может стать открытием Евро. В Словении сравнивают его со Златаном Ибрагимовичем.

Яка Бийол — бывший армеец является лидером не только «Удинезе», но и сборной Словении. Он окончательно переквалифицировался из опорника в центрального защитника, что только расширило его арсенал.

Ян Облак. Фото Global Look Press

С кем Словения сыграет на Евро

В результате жеребьевки в Гамбурге словенцы попали в группу С к Англии, Дании и Сербии.

Расписание матчей в группе

16 июня, воскресенье

Словения — Дания (Штутгарт, 19.00 — здесь и далее московское время)

20 июня, четверг

Словения — Сербия (Мюнхен, 16.00)

25 июня, вторник

Словения — Англия (Кельн, 22.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Словении встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах D (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша), E (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина) и F (Турция, Португалия, Чехия, Грузия).

Если словенцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на первом месте в квартете А (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария).

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Словения сыграет с кем-то из победителей квартетов E или F.

Беньямин Шешко. Фото Global Look Press

Как Словения выступит на Евро 2024: прогноз

Обидчик сборной России в Мариборе-2009 уверенно квалифицировался на Евро. Словенцы набрали 22 очка в 10 матчах отбора и поделили первую строчку с датчанами. По иронии судьбы они вновь встретятся со скандинавами.

Команде Кека досталась сложнейшая группа. Англия — очевидный фаворит, который с огромной вероятностью заберет первую строчку. За второе место будут бороться Дания и Сербия.

У словенцев совсем маленькие шансы выйти в плей-офф. Да, у них есть супервезда Облак, опытнейший Иличич и перспективный Шешко, но глубины состава не хватает. По этой причине букмекеры считают, что Словения не выйдет в плей-офф.

Коэффициент букмекеров на выход словенцев из группы — 2.25, на победу в турнире — 400.0.

Прогноз: четвертое место в группе.