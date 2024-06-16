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Форвард сборной Сербии Тадич: «У нас нет ощущения, что Англия нас недооценивает»

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Нападающий сборной Сербии Душан Тадич поделился ожиданиями от матча против национальной команды Англии на чемпионате Европы-2024.

«У нас богатый опыт. Мы с Митровичем оставили наследие в Англии, мы были важными игроками в командах, за которые выступали. Англия — невероятная сборная, но у меня нет ощущения, что они нас недооценивают, хоть и являются фаворитами на победу в турнире», — цитирует Тадича пресс-служба УЕФА.

Встреча между Англией и Сербией состоится в воскресенье, 16 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Душан Тадич
Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
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