Стойкович назвал большим успехом выход сборной Сербии на Евро-2024

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился ожиданиями от матча с Англией на групповом этапе чемпионата Европы-2024.

«Все долго ждали выхода на Евро. В прошлом было множество упущенных возможностей. Но на этот раз задача, которую я поставил перед собой как главный тренер и которую поставила сербская ассоциация как руководящий орган, выполнена.

Путь к успеху никогда не бывает легким. Но в нынешние времена уже сам по себе выход на Евро стал огромным шагом вперед и большим достижением для сербского футбола, нашей страны, нации, болельщиков и всех, кто любит эту игру», — цитирует Стойковича пресс-служба УЕФА.

Встреча между Англией и Сербией состоится в воскресенье, 16 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

В двух оставшихся матчах группового этапа Евро-2024 сербы сыграют со Словенией и Данией.