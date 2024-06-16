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Сербия — Англия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Матч Сербия — Англия на Евро-2024 в Германии пройдет 16 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Форвард сборной Сербии Душан Влахович.
Душан Влахович.
Фото Reuters

Сборная Англии сыграет против Сербии в матче группы C на чемпионате Европы-2024 по футболу 16 июня. Встреча пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» покажет бесплатно видеотрансляцию противостояния Сербия — Англия. В прямом эфире игру также покажут на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры сборных Сербии и Англии.

В нашем матч-центре также можно будет следить за ключевыми событиями встречи команд Гарета Саутгейта и Драгана Стойковича. В группу C с англичанами и сербами также попали Словения и Дания.

В заявку сборной Сербии на Евро-2024 вошел защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Ознакомиться с историей проведения чемпионатов Европы и сеткой плей-офф Евро-2024 в Германии можно с помощью материала «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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