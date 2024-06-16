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Сегодня, 13:14

Сборная Англии получит бонус в размере 11 миллионов евро за победу на Евро-2024

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Футболисты сборной Англии получат бонус в размере 11,3 миллионов евро за победу на чемпионате Европы-2024, сообщает английское издание The Sun.

По данным источника, главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт будет вознагражден 4,7 миллионами евро в случае, если Англия станет триумфатором турнира.

Кроме того, общий бонус для сборной Англии за победу на ЧЕ-2024 превышает размер премий, предполагавшийся за первое место на чемпионате мира-2022 в Катаре.

На групповом этапе чемпионата Европы в Германии англичане сыграют с Сербией, Данией и Словенией.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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