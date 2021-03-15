УЕФА назвал крайний срок принятия решения о допуске болельщиков на матчи чемпионата Европы
16:02
Президент УЕФА Александер Чеферин назвал крайний срок принятия решения о допуске болельщиков на матчи чемпионата Европы.
«Был установлен крайний срок — 20 апреля. Идеальным исходом было бы провести турнир в 12 городах, но если это не удастся сделать, то турнир пройдет в 10 или 11 странах», — цитирует Чеферина Daily Record.
Ранее сообщалось, что из списка городов могут быть исключены Бильбао, Дублин и Глазго.
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