Эдегор — о невыходе сборной Норвегии на Евро-2024: «Мы разочарованы. Это тяжело»

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Испании (0:1).

«Конечно, мы разочарованы. Это тяжело. Мы так и не смогли удержать мяч и вынуждены были отыгрываться. Нам так и не удалось нарушить ритм их игры», — сказал Эдегор в интервью телеканалу TV2.

Из-за поражения от Испании Норвегия лишилась шансов на выход в финальную стадию Евро-2024. Норвежцам, набравшим 10 очков в группе A, осталось провести лишь один матч в квалификации — против Шотландии (19 ноября). Норвегия не сможет подняться выше третьей строчки — у лидирующей Испании 15 очков, у идущей на второй строчке Шотландии также 15 очков.

Испания досрочно обеспечила себе попадание на Евро-2024, Шотландия также вышла в финальную стадию турнира.