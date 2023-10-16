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Эдегор — о невыходе сборной Норвегии на Евро-2024: «Мы разочарованы. Это тяжело»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Испании (0:1).

«Конечно, мы разочарованы. Это тяжело. Мы так и не смогли удержать мяч и вынуждены были отыгрываться. Нам так и не удалось нарушить ритм их игры», — сказал Эдегор в интервью телеканалу TV2.

Из-за поражения от Испании Норвегия лишилась шансов на выход в финальную стадию Евро-2024. Норвежцам, набравшим 10 очков в группе A, осталось провести лишь один матч в квалификации — против Шотландии (19 ноября). Норвегия не сможет подняться выше третьей строчки — у лидирующей Испании 15 очков, у идущей на второй строчке Шотландии также 15 очков.

Испания досрочно обеспечила себе попадание на Евро-2024, Шотландия также вышла в финальную стадию турнира.

Мартин Эдегор
Сборная Испании по футболу
Сборная Норвегии по футболу
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