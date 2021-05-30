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Швейцария обыграла США в товарищеском матче

23:18
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В товарищеском матче сборная Швейцарии победила команду США (2:1).

В составе победителей отличились Рикардо Родригес и экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер. У американцев забил Себастьен Ллетджет.

Товарищеский матч

Швейцария — США — 2:1 (1:1)

Голы: Родригес, 10, Цубер, 63 — Ллетджет, 5

30 мая. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».

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